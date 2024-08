Alvino: “Kvara e Di Lorenzo erano in partenza, poi Conte li ha bloccati”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“La vittoria di ieri nasce venerdì perché la conferenza di Conte ha seminato e ieri sera il Napoli ha raccolto. Il richiamo all’unità del gruppo ed il riferimento alla storia di un gruppo solido è stato molto utile. Ha fatto il mental coach, ha ricompattato il gruppo, ha toccato le corde giuste ed il Napoli visto ieri è proprio un Napoli contiano. Il primo desiderio di Conte è quello di dichiarare l’incedibilità di Giovanni Di Lorenzo che era già della Juventus e di Kvara che era un promesso sposo del PSG. Guarda caso, ieri, l’asse Kvaratskhelia-Di Lorenzo ha dato il via alla vittoria degli azzurri. Buongiorno al centro e non come braccetto? Tra le idee di Conte sta balenando quella di affidarsi a Buongiorno come centrale, ma andrebbe risolta la situazione del centro sinistra. Il famoso Hermoso che ha catalizzato il mercato non è stato più preso in considerazione”.