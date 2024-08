Dopo aver chiuso per Lukaku ed essersi approcciati alle fasi finali per l’acquisto di McTominay, il Napoli vuole chiudere anche per Gilmour. Il centrocampista di proprietà del Brighton è in trattativa con gli azzurri da settimane e secondo il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano ormai mancano solo le visite mediche per ufficializzare il tutto.

Le visite saranno infatti all’inizio della prossima settimana, probabilmente negli stessi giorni di Romelu Lukaku.