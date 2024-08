Lukaku in arrivo al Napoli, Conte lo vuole in campo con il Parma

La trattativa tra Napoli e Chelsea per Lukaku è ormai conclusa, tutto è pronto per l’arrivo del Belga in città. Gli accordi tra calciatore e squadra erano già stati trovati e dopo aver chiuso anche con il club inglese ormai mabca solo l’ufficialità. Gli azzurri vogliono accellerare, per Conte la punta è una priorità e ha bisogno della sua presenza il prima possibile.

Si punta alla titolarità con il Parma, l’attaccante arriverà probabilmente in Italia tra lunedì e martedì per le visite mediche e successivamente per la firma per poi viaggiare verso Napoli e mettersi subito a disposizione della squadra.