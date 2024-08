Buongiorno pronto per il Bologna, ancora turnover Simeone-Raspadori. Su Neres…

In vista della sfida tra Bologna e Napoli di quest’oggi, il mister azzurro Antonio Conte dovrà prendere più di una scelta per trovare un risultato positivo dopo la sconfitta di Verona. In campo ci sarà al 100% Alessandro Buongiorno, rientrato dall’infortunio alla caviglia che ha causato l’assenza nella prima di campionato. In attacco ancora turnover tra Simeone e Raspadori, anche se sembra favorito per quest’oggi l’ex Sassuolo.

David Neres non è invece ancora pronto a giocare da titolare, entrerà probabilmente nel secondo tempo.