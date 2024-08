Zielinski: “Ho avuto un’offerta dall’Arabia, vi spiego perché ho rifiutato”

Piotr Zielinski ha vestito la maglia azzurra per otto stagioni. Anni vincenti, in cui il polacco ha collezionato una Coppa Italia e un magico scudetto. Tuttavia, anche le storie più belle finiscono, lasciando spazio ai ricordi e un nuovo futuro. All’Inter, nel caso di Zielinski. Questo futuro, però, avrebbe potuto essere diverso per lui. Lo ha rivelato a Eleven Sports Poland, dove ha raccontato di aver ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita e spiegato perché ha poi deciso di restare in Italia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Chiunque riceva un’offerta del genere sa che cifre così possono far girare la testa. Dopo un giorno o due, però, quando una persona si consulta con i suoi cari, vengono fissati degli obiettivi su ciò che è importante in un dato momento. Per qualcuno potrebbero essere i soldi, per un altro potrebbe essere il desiderio di competere con i migliori giocatori del mondo e l’opportunità di mettersi alla prova in Champions League. Questa è stata la mia massima priorità fin dall’inizio. Certo, per i primi due giorni ho pensato: ‘Vado in Arabia, porterò con me i miei cari e vivremo bene’. Tuttavia, questo pensiero è durato solo per due giorni. Sono felice che sia andata così e di non aver approfittato dell’offerta. Anche se i soldi erano tantissimi. Sono contento di essere dove sono, guadagno bene e posso giocare ai massimi livelli“.