Sembrerebbe ormai tutto fatto per l’approdo al Napoli da parte di Gilmour, centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton. Ma, proprio quando sembrava ormai tutto definito, c’è una nuova sorpresa. Il centrocampista scozzese partirà titolare nel big match contro il Manchester United, in programma alle 13:30. Segnali di permanenza oppure ultima partita davanti ai suoi tifosi?