SSCN – I precedenti di Napoli-Bologna: le statistiche e i dettagli

Sul profilo X della SSC Napoli è apparso un post sui precedenti delle sfide col Bologna al Maradona. L’ultima gara è stato un incubo, con i ragazzi dell’ormai juventino Thiago Motta che strappavano quasi matematicamente il pass per l’accesso alla Champions dalla porta principale. Al Maradona i felsinei si imposero con un 2-0 firmato da Ndoye e Posch in una delle peggiori sfide dell’ultima stagione.

Purtroppo la situazione non sembra ancora migliorata per il Napoli nonostante l’arrivo di Antonio Conte. Il calciomercato si è sbloccato solo ieri sera. L’arrivo di Lukaku dovrebbe essere certo, anche se difficilmente prenderà parte alla sida contro il Bologna. L’allenatore pugliese dovrà continuare con gli stessi che domenica scorsa hanno trovato la sconfitta al Bentegodi contro quello che è parso comunque un modesto Verona. I ragazzi di Vincenzo Italiano, invece, non sono andati oltre l’1-1 contro l’Udinese.

Ritornando al post, il Napoli ha analizzato le statistiche degli scorsi Napoli-Bologna. In 65 incontri partenopei, gli azzurri hanno trovato la vittoria 31 volte, con 113 gol fatti e una media di 1.7 a partita. Gli ospiti hanno trionfato 11 volte, con una media di 1.1 gol fatti, 73 totali. Le due squadre si sono divise la posta 23 volte.