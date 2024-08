L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva Walid Cheddira è sulla lista dei giocatori destinati a lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. L’attaccante marocchino infatti ha già trovato un accordo con l’Espanyol per il trasferirsi nella Liga spagnola. Adesso manca solo il via libera della società azzurra per finalizzare la sua cessione in prestito.