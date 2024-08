Serie A – Doppio colpo di mercato per la Juventus: chiusura per Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao

La Juventus a pochi giorni dalla fine del calciomercato batte il doppio colpo sulle fasce da regalare a Tiago Motta. Come riportato da Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio i bianconeri hanno chiuso nel pomeriggio due colpi sugli esterni che si erano prefissati. Il primo nome arriva dall’Italia, si tratta di Nico Gonzalez, che arriverà dalla Fiorentina per un totale di 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per quanto riguarda Conceiçao arriva in Italia dal Porto in prestito secco per un totale di 9 milioni tra parte fissa e bonus