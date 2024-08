Radio Marte – Bonus Champions per Lukaku, poi due acquisti e un colpo a sorpresa

Finalmente il calciomercato del Napoli si è sbloccato. Dopo che la trattativa di Brescianini era saltata e la sconfitta col Verona aveva peggiorato la situazione, sembrano essersi calmate le acque dalle parti di Castel Volturno. I continui viaggi a Londra di Manna sono stati proficui. Su Radio Marte Pasquale Tina fa il punto: “Romelu Lukaku sarà un nuovo calciatore del Napoli – ha detto – Si sottoporrà alle visite mediche probabilmente nella giornata di domani oppure all’inizio della prossima settimana. Non ci sarà un nuovo caso Brescianini. Come vedete per Neres non ci sono stati problemi dopo le visite. Mi risulta che sul contratto di Lukaku ci sarà anche un bonus Champions. Il Napoli investirà trenta milioni di euro più una percentuale rivendita. Il centravanti percepirà 6.5 milioni di euro a stagione. Poi Manna chiuderà per due centrocampisti (dovrebbero essere Gilmor, McTominay) e non escludo un colpo a sorpresa, un esterno. Per quello che concerne le altre trattative, Ngonge è destinato ad andare via, magari in uno scambio“. Ha concluso il giornalista.