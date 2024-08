Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Manchester United e Brighton, che vedeva affrontarsi due obiettivi di mercato del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay. Per entrambi l’interesse è forte, ma la priorità è il secondo, che ha giocato solo 10 minuti più recupero, è infatti entrato al minuto 79. Per l’ex Chelsea Gilmour invece i minuti in campo sono stati 89, visto che è partito da titolare nella sfida vinta dai suoi in pieno recupero contro i Red Devils.