Domani sera il Napoli esordirà ufficialmente al Maradona nella Serie A 2024/25, affrontando il Bologna di Vincenzo Italiano. Per i ragazzi di Antonio Conte la partenza shock contro il Verona costa caro, infatti domani non ci sarà il pienone che era solito nella passata stagione. Al momento sold out ci sono solamente le Curve Superiori, mentre gli altri settori hanno ancora biglietti a disposizione.