Lukaku in azzurro, la scherzosa scommessa di Criscitiello e Parlato: in palio una pizza a Napoli!

E’ praticamente fatta per Romelu Lukaku al Napoli, si devono solo definire i diritti d’immagini e dopo le visite mediche si potrà procedere ad annunciare la sua ufficialità secondo i rumours. Intanto, c’è chi storce il naso per il suo arrivo in ritardo. Non a torto, ovviamente: il belga non ha fatto la preparazione coi nuovi compagni di squadra.

Su questo argomento si sono scherzosamente sfidati Michele Criscitiello e Manuel Parlato a Sportitalia. Ha iniziato il secondo che spiegava: “Credo che Lukaku avrà bisogno di circa tre settimane per rimettersi in forma”. Rapida la risposta di Criscitiello: “Se Lukaku si rimette in forma in tre settimane ti offro due cene a Milano. Avrà bisogno dalle cinque alle sette settimane”. Parlato ha concluso aumentando il valore della scommessa: “Non sono un preparatore, ma facciamo così: invece di giocarci de cene a Milano, giochiamoci una pizza a Napoli che non vale certamente meno…”.