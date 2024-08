Il Pampa Sosa: “Vi dico cosa mi preoccupa di Lukaku”

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato ieri sera l’annuncio della conclusione della trattativa tra Chelsea e Napoli per l’acquisto di Romelu Lukaku. Quello di Big Rom è un colpo degno del suo nome, specie perché era l’attaccante richiesto da Antonio Conte. Purtroppo, l’età e le prestazioni in calo hanno diviso l’opinione sul suo arrivo in azzurro. Tra i pareri negativi spicca quello di Roberto Sosa, il Pampa, che nello studio di Tele A ha espresso le sue preoccupazioni. “Anche io sono stato fuori rosa, mi è capitato quando giocavo al Boca”, ha raccontato l’ultimo numero 10 del Napoli. “In quel momento non riesci mai ad allenarti al 100%. Il calcio è cambiato, Lukaku è un professionista, ma in quella situazione non riesci ad essere al top e quello che mi preoccupa. Il ritardo non gli ha permesso di allenarsi con i suoi nuovi compagni. Per tornare al meglio ci vorranno 30 giorni, 40? Segue sicuramente indicazioni, ma non è la stessa cosa”.