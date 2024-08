L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano è in bilico il futuro dell’attaccante del Napoli Cyril Ngonge, il quale potrebbe trasferirsi alla Roma. L’esterno offensivo belga, dopo l’ingaggio di David Neres, rischia di finire ai margini ed ecco che si potrebbe ipotizzare uno scambio di prestiti con Nicola Zalewski, oppure Edoardo Bove, della Roma. In entrambi i casi il Napoli chiederebbe un conguaglio economico al club giallorosso.