L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano il Ds del Napoli Giovanni Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che ogni dettaglio non sarà definito per il trasferimento di Lukaku. Il belga dovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma della prossima settimana. Ci siamo, il Napoli ha un nuovo principe del gol.