Enrico Varriale, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà importante il recupero di Buongiorno per Conte, poi magari anche Neres riuscirà a trovare spazio domenica. Manna dovrebbe aver chiuso Gilmour e sta portando alla conclusione la trattativa per Lukaku. Il Napoli che è sceso in campo a Verona era quello dell’anno scorso senza Osimhen, Zielinski ed Elmas, però in ogni caso non mi aspettavo una sconfitta così roboante. Conte è venuto a Napoli con grande convinzione e voglia di fare, ha fatto una scelta non semplice accettando un Napoli devastato. Era convinto di costruire una squadra forte, si aspetta grandi giocatori. La sua preoccupazione nasce dal fatto che manchi una settimana circa alla fine del mercato e questi traguardi di mercato non sono stati ancora raggiunti.

Serve un centravanti forte, ricordo che quando allenava la nazionale gli chiesi come mai scegliesse Pellè e non altri, lui mi rispose che voleva un nove pesante e che aprisse gli spazi per i compagni. All’inizio vedevamo un Conte sereno e disteso, il Napoli è partito bene piazzando subito il colpo Buongiorno. Poi tutto s’è bloccato sulla vicenda Osimhen e qualche preoccupazione ce l’ha. Il primo tempo di Verona è stato simile a quello disputato dalle altre big italiane, ma ciò che preoccupa Conte è il modo in cui è entrata in campo la squadra nel secondo tempo. Servono quei due o tre elementi che facciano capire alla squadra che il vento può cambiare. Mi aspetto una reazione da parte di Conte e della squadra. I tifosi sono ancora delusi per la scorsa stagione ed a Verona s’è vissuta una giornata come una di quelle dell’anno scorso”.