Ugolini: “Osimhen? Rimangono soltanto due soluzioni”

Massimo Ugolini è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della situazione attuale del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “Credo che debba cambiare il modo di comunicare: questa squadra non va spezzata, ma compresa e aiutata. Quando parla di ‘squadra sopravvalutata’ esagera. Sicuramente facce nuove e teste spensierate possono aiutare. Sensazioni sul mercato? Gilmour dovrebbe essere fatto, manca poco”.

Poi ha continuato: “Il problema è Lukaku perché il Napoli continua a chiedere questa formula del prestito, ma il Chelsea vorrebbe utilizzare queste finestre per altri giocatori. Questi sono giorni importanti, in un senso e nell’altro, ma alla fine credo che questa trattativa andrà in porto”.

Infine, Ugolini ha concluso parlando del futuro di Osimhen? “Difficile da dire. Il PSG e l’Arabia sono le uniche due destinazioni percorribili. Purtroppo, si è arrivati ad un punto di non ritorno. Però adesso bisogna fare di necessità virtù e non mi sembra ci siano le condizioni per tenere Osimhen”.