Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli deve fare troppe operazioni in una settimana. Mazzocchi? I tifosi a volte sono arrabbiati e ci sta, ma è esagerato che sia un giocatore da Serie C. E’ un buon giocatore, ma non può fare il titolare nel Napoli”.