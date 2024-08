Emanuele Corazzi, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho visto nello sguardo di Conte, nel post Verona, una specie di scacco realistico dalla situazione. Un po’ come se avesse detto che non ha l’auto che vuole guidare, sta facendo un lavoro su sè stesso chiedendo scusa ai tifosi del Napoli. E’ stato un atto intelligente, ha abbracciato i tifosi napoletani.

Credo che i giocatori del Napoli stiano assimilando le metodologie di Conte, il grosso errore su Osimhen è stato quello di pensare che le cifre del 2023 siano le stesse del 2024. Nel calcio va fatto tutto e subito, quest’errore rende il Napoli schiavo del mercato. Lukaku diventa importante per Conte soprattutto per il fatto che avrà poco tempo a disposizione per ambientarsi e lui non ha chissà quale bisogno di farlo visto che conosce benissimo le esigenze dell’allenatore”.