Conte, un grande dubbio per domenica:le ultime di formazione

Il Napoli si prepara a scendere in campo domenica per la prima sfida casalinga di campionato contro il Bologna. Mister Conte ha già in mente l’undici titolare, l’unico dubbio riguarda l’utilizzo di Alessandro Buongiorno che è stato fermato da una distorsione alla caviglia in allenamento una settimana fa. Per il resto scelte già fatte con in difesa Rrhamani e Di Lorenzo, linea di centrocampo composta dagli stessi scesi in campo a Verona e davanti Kvarastkhelia e Politano a supporto della punta che dovrebbe essere Raspadori.