Tmw – Napoli, pronta la prima offerta per Tchatchoua. La richiesta del Verona

Il Napoli è pronto a fare una prima offerta per Jackson Tchatchoua, laterale destro camerunense del Verona e grande protagonista nella vittoria degli scaligeri proprio ai danni dei partenopei di domenica scorsa. Secondo quanto riportato, la società veronese ha già rifiutato 10 milioni di euro dall’Everton, in quanto la cifra per la cessione è fissata a 15 milioni di base più bonus. La prima offerta degli azzurri sarà verosimilmente più bassa. Nella scorsa stagione, tra le fila dei gialloblù, ha messo a referto due assist, oltre a varie buone prestazioni. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.