Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Napoli-Bologna

Antonio Conte, allenatore del Napoli, tornerà presto a parlare in conferenza stampa, in vista della prossima gara di campionato dove l’avversario sarà il Bologna. La partita, si giocherà domenica 25 agosto alle ore 20:45. L’evento, che si preannuncia molto delicato e quasi imperdibile, sarà il primo nel quale si potrà parlare a freddo dopo la dura sconfitta rimediata contro l’Hellas Verona. Questa, andrà in scena non alla vigilia del match e cioè sabato, ma il giorno venerdì 23 agosto alle ore 15:30. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale.