Romano – Napoli, raggiunto l’accordo verbale con Gilmour. Fissata la data delle visite, i dettagli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul suo profilo X a proposito dell’andamento della trattativa per Billy Gilmour. Secondo quanto riportato, il Napoli ha raggiunto l’accordo verbale con il Brighton, club proprietario del cartellino del calciatore. Ora, tocca solo limare gli ultimi dettagli. Le cifre, ruotano intorno ai 17 e i 18 milioni di euro più bonus. La società partenopea ha già avviato l’iter per farlo arrivare in Italia. Il centrocampista dovrebbe svolgere le visite mediche all’inizio della prossima settimana, dunque, non essendo disponibile in occasione di Napoli-Bologna. Di seguito, il tweet. “Il Napoli raggiunge un accordo verbale con il Brighton per Billy Gilmour! Vanno sistemati gli ultimi dettagli e poi sarà fatto. Pacchetto intorno ai 17/18 milioni, bonus inclusi. Il Napoli ha iniziato a pianificare il viaggio e le visite mediche di Billy per l’inizio della prossima settimana”.

