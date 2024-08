Moretto sul mercato del Napoli: “Solo Gilmour a centrocampo? Ne arriva un altro che io sappia”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha rivelato alcune possibilità per il mercato del Napoli. Rispondendo ad alcuni commenti sul X, relativi alla trattativa per Billy Gilmour, ha fatto intendere che la società partenopea continuerà a muoversi sul mercato anche in questi giorni. In una di queste discussioni in cui gli si è chiesto se il Napoli si sarebbe fermato sul mercato dei centrocampisti, ha rivelato che stando a quanto lui sa, il Napoli ne acquisterà un altro da qui alla fine del mercato. Gli azzurri, infatti, sono su più tavoli.

ne arriva un altro che io sappia. Sono su più tavoli. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2024