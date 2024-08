L’ultima stagione pre fallimento del Napoli in Serie B

Anche se ultimamente le cose non sembrano andare troppo bene, il Napoli resta uno dei club più importanti e ambiziosi dell’intero campionato di Serie A. La squadra azzurra infatti ha vinto lo Scudetto 2 stagioni fa e ora, con Antonio Conte in panchina, sta cercando di tornare su alti livelli dopo una stagione più che mediocre.

Eppure, c’è stato un momento nella storia del Napoli ancora più triste di questo, in cui l’unica ambizione del club era letteralmente quella di sopravvivere, provando a dire la sua all’interno dei risultati partite Serie B. Nei primi anni 2000, infatti, il Napoli vivacchiò senza troppo successo in cadetteria, fino all’arrivo del tanto temuto fallimento che fece terminare momentaneamente l’esistenza della Società Sportiva Calcio Napoli.

L’ultima stagione di Serie B del Napoli prima del fallimento

La stagione 2003/2004 della Società Sportiva Calcio Napoli è ricordata come uno dei momenti più drammatici e significativi nella storia del club partenopeo, segnando l’ultimo atto di un declino che culminò nel fallimento della società. Questo periodo rappresenta non solo una crisi sportiva ma anche una vera e propria tragedia economica e gestionale che avrebbe portato alla scomparsa del club così come era stato conosciuto fino a quel momento.

Il Napoli, dopo anni di permanenza in Serie B, aveva ambizioni di ritornare in Serie A ma il contesto era estremamente sfavorevole. L’estate del 2003 portò con sé poche certezze e molte incertezze: la squadra, guidata da Andrea Agostinelli, si trovava a fronteggiare un campionato di Serie B lungo e difficile, reso ancora più complicato dalle difficoltà interne e dall’assenza di un progetto solido. La rosa, pur composta da giocatori esperti e giovani promesse, non riuscì mai a trovare la giusta quadratura, oscillando tra prestazioni mediocri e sporadici momenti di brillantezza.

Il cambio in panchina con l’arrivo di Gigi Simoni, un allenatore esperto e rispettato, non bastò a dare quella scossa necessaria per risollevare la stagione. La squadra terminò l’annata al 14º posto, un piazzamento che rifletteva la confusione tattica e la mancanza di coesione all’interno del gruppo. Tuttavia, la vera crisi si consumava lontano dal campo di gioco, nei conti disastrati del club.

I problemi finanziari del Napoli erano noti da tempo. La presuntagestione disinvolta e spesso approssimativa della società, in particolare sotto la presidenza di Giorgio Corbelli e poi di Salvatore Naldi, aveva portato il club sull’orlo del baratro. Le accuse di mala gestione, unite alle controversie con le istituzioni calcistiche e alla mancanza di investitori disposti a mettere mano ai bilanci, fecero sì che il Napoli si trovasse in una spirale discendente senza apparente via d’uscita.

Il colpo di grazia venne dato dal fallimento dell’iscrizione al campionato di Serie B per la stagione 2004/2005. Il Napoli non riuscì a rispettare i requisiti finanziari necessari per l’iscrizione e la FIGC fu costretta a dichiarare il fallimento della società. Questo evento rappresentò la fine di un’era: la squadra fu sciolta, e il titolo sportivo della gloriosa Società Sportiva Calcio Napoli cessò di esistere. L’intera città di Napoli fu colpita duramente, con i tifosi che si trovarono a dover affrontare l’amara realtà di non poter avere più una squadra da sostenere nei campionati professionistici​.

L’avvento dell’era De Laurentiis e la rinascita

Ma proprio dalle ceneri di questa tragedia sportiva, sorse una nuova speranza. In un momento di grande incertezza, Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico e uomo d’affari, decise di intervenire. Convinto dal suo amico e conterraneo Gianni Letta, De Laurentiis acquistò il titolo sportivo del Napoli per una cifra che si aggirava intorno ai 32 milioni di euro, una somma considerevole per un club ormai destinato a ripartire dalla Serie C1​.

Il cammino del Napoli, dalla Serie C1 fino al ritorno tra le grandi del calcio europeo e alla vittoria del terzo Scudetto, è stato lungo e non privo di ostacoli, ma rappresenta una delle storie di rinascita più straordinarie del calcio moderno. La solidità gestionale e la visione strategica di De Laurentiis hanno permesso al Napoli di non solo risorgere dalle sue ceneri, ma di affermarsi come una delle realtà più importanti del calcio italiano, capace di competere stabilmente ad alti livelli, sia in Italia che in Europa.