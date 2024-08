Luis Enrique allontana Osimhen: “Ramos fuori? Abbiamo un’ottima squadra, difficili nuovi acquisti”

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Ligue 1 contro il Montpellier. Tra gli argomenti, si è parlato anche della possibile sostituzione dell’attaccante Gonçalo Ramos, attualmente infortunato. Il tecnico, si lascia andare ad alcune parole sul mercato, ma non apre ad un possibile nuovo affondo per Victor Osimhen, da tempo sul taccuino dei parigini. Anzi, si parla di possibili soluzioni interne. Di seguito, le sue parole.

“Gonçalo Ramos? Purtroppo si è infortunato. È un peccato ma non cambia nulla: abbiamo un’ottima squadra ed ho molta fiducia in loro. Io e Campos lavoriamo ai miglioramenti, fino all’ultimo giorno di mercato. Ma ripeto, è molto difficile trovare giocatori per rinforzare la nostra rosa, molto difficile. Barcola potrebbe giocare da 9″.