De Giovanni: “Il Napoli è carente in diversi ruoli, inspiegabile si sia chiuso il mercato dei difensori”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della situazione del Napoli, oltre che dell’andamento del calciomercato. Di seguito, le sue parole.

“Il mio cuore è già malandato di per sé, ora lo è ancora di più (scherza ndr.). Il Napoli è una squadra in costruzione, il problema era limitare i danni nelle prime tre gare della stagione. Per vedere un Napoli definitivo bisognerà aspettare la sosta quando si spera che Conte possa lavorare coi nuovi. Il Napoli è carente in diversi ruoli, il difensore mancino è una delle priorità perché Juan Jesus non può fare il titolare e poi libererebbe sia Olivera che Di Lorenzo dal ruolo di braccetti. È inspiegabile il fatto che sia chiuso il mercato dei difensori. Il sostituto di Spinazzola non c’è se Olivera fa il braccetto, continuo a vedere nel difensore mancino alla Hermoso una grandissima priorità. Non mi risulta che il Napoli stia trattando qualcuno da quella parte, o potrebbe servire un esterno a tutta fascia sempre a sinistra che porterebbe Olivera nel ruolo del centro sinistra. Neres è fortissimo, ma gioca in un ruolo dove avevamo già Politano e Ngonge, la vera priorità del Napoli dev’essere il difensore centrale. Poi mancano anche i sostituti di Lobotka ed Anguissa, Gilmour sarebbe l’alternativa allo slovacco, ma manca quello di Anguissa che dubito sia McTominay se il Napoli non cede prima Osimhen”.