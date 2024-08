Ieri fiocco azzurro speciale in casa Kvaratskhelia, con il numero 77 azzurro che aveva fatto ritorna in Georgia per assistere alla nascita del primo figlio Damiane. Come riportano dalla sua nazione di origine, nella serata di ieri sera è già ripartito in direzione Italia, proprio per questo oggi si allenerà in gruppo e domenica sarà regolarmente in campo contro il Bologna.