Brambati: “La soluzione Napoli per Conte mi ha lasciato perplesso, ha trovato problemi grossi e di difficile risoluzione”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW Radio. Si è parlato del Napoli di Conte, della sua scelta di allenare gli azzurri e di quello che è stato il mercato fino a questo momento. Queste le sue parole: “Quando lui è arrivato c’erano in partenza anche Di Lorenzo e Kvaratskhelia, e lui è riuscito a rimetterle a posto. Senza Conte oggi avresti anche loro sul mercato. Di certo non si aspettava che ancora oggi Osimhen fosse un calciatore del Napoli, trincerato in questa voglia di andare via che mette in difficoltà tutti quanti e blocca arrivi futuri come Lukaku. Quando seppi del Napoli rimasi molto perplesso. L’entusiasmo della gente era trascinante e lui ne aveva bisogno, però fino a questo momento credo sia insufficiente questo entusiasmo e credo abbia trovato problemi più grossi di quelli che pensava e anche di difficile risoluzione, poi il campionato è lungo. Continuo a sostenere non dovesse andare al Napoli. Adesso si deve vedere cosa faranno con Lukaku, penso potrebbe arrivare anche senza cedere Osimhen perché in qualche modo dovranno mano al portafogli, considerando che la punta manca perché quella che hai non puoi usarla”.