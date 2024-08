Sky – Manna a Londra per chiudere Gilmour, incontro con il Brighton in queste ore. Lukaku, si cerca l’intesa con il Chelsea. Le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha scritto sul proprio profilo X degli aggiornamenti riguardo la missione londinese del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Secondo quanto riportato, il dirigente avrà in queste ore un incontro con il Brighton per chiudere l’acquisto di Billy Gilmour. Inoltre, si va alla ricerca dell’intesa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Per quanto riguarda Scott McTominay, resta vivo l’interesse, ma il suo arrivo è legato ad altre uscite. Di seguito, il tweet. “Napoli, Manna arrivato in Inghilterra per chiudere Gilmour. Incontro col Brighton in queste ore. Si cerca l’intesa con il Chelsea per Lukaku, mentre resta vivo l’interesse per McTominay il cui arrivo resta legato ad altre uscite”.

