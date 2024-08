Romano – Lukaku è molto vicino al Napoli. Le parti sono convinte di concludere l’affare

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, parla sul suo canale YouTube a proposito della trattativa per Romelu Lukaku. Secondo quanto da lui riportato, il belga è molto vicino al passaggio al Napoli. In questi giorni, Giovanni Manna sarà di nuovo a Londra, dove chiuderà l’accordo. Di seguito, ecco le sue parole: “Il Chelsea è molto vicino a vendere Romelu Lukaku al Napoli. L’accordo è molto vicino. Giovanni Manna sarà nuovamente a Londra in questa settimana per chiudere l’accordo per il belga. Ma le tre parti, il calciatore con un contratto triennale, il Napoli e il Chelsea, credono che l’affare si farà. Quindi ci saranno nuovi colloqui, ma si aspetta che il calciatore vada al Napoli”.