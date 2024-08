Relevo – Napoli, sondaggio per Amrabat. Piace tantissimo a Conte

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha scritto a proposito di una novità per il mercato partenopeo. Secondo quanto da lui riportato, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina e reduce da una stagione tra le fila del Manchester United. Il calciatore, è in uscita dai viola, e piace particolarmente ad Antonio Conte. Di seguito, ecco quanto riportato. “Esclusiva. Il Napoli sonda Sofyan Amrabat per il centrocampo. Nelle ultimissime ore il club azzurro ha avuto dei contatti per il marocchino, in uscita dalla Fiorentina. È una delle opzioni per questi ultimi giorni di mercato. L’idea piace tantissimo ad Antonio Conte, che è alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Amrabat”.

