Relevo – Il Napoli mette un terzino nel mirino, piace Thierry Correia del Valencia. I dettagli

Il Napoli ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo: Thierry Rendall Correia. Si tratta di un terzino destro portoghese classe 1999, attualmente in forza al Valencia, con cui ha anche giocato la prima di Liga. Per il momento, gli azzurri si sono limitati ad un sondaggio, ma il calciatore è al momento tra 5 i favoriti per la posizione di terzino destro che si vuole rafforzare prima dell’estate. Il giocatore, il cui procuratore è Jorge Mendes, è però felice della piazza di Valencia, ed ha un contratto fino al 2026. Dunque, la trattativa si presenta come non semplice. A riportare la notizia è la testata Relevo.