Perillo: “Verona-Napoli? La difesa azzurra è stata impressionante”

Antonello Perillo, giornalista RAI, è intervenuto a RAI Radio Live Napoli per analizzare la situazione del club azzurro dopo la sconfitta con il Verona.

Ecco le sue parole: “Un discorso a parte merita la difesa vista all’opera a Verona: letteralmente da brividi le amnesie in fase di non possesso, con meccanismi imperfetti ed evidenti errori di posizione. Il terzetto arretrato era privo del suo pezzo più pregiato, Alessandro Buongiorno, bloccato da una distorsione ad una caviglia. Conte si è affidato a Giovanni Di Lorenzo come ‘braccetto’ destro, ad Amir Rrahmani come centrale ed al redivivo Juan Jesus, giocatore che fu trai peggiori nello scorso campionato e che, per questo motivo, tutti davano per partente, ma incredibilmente risparmiato dall’epurazione del tecnico salentino”.

Poi Perillo ha continuato: “Spediti in panchina, invece, lo spagnolo Rafa Marin, prelevato dal Real Madrid in cambio di un assegno da 12 milioni di euro, e l’uruguaiano Mathias Olivera, che sarebbe poi subentrato a gara in corso per prendere il posto di Alessandro Spinazzola come esterno. Spiace dirlo, ma gli svarioni visti in campo sono stati veramente impressionanti. Concentrazione zero. Per dirla alla Pino Daniele, ‘gente distratta’…”