Pedullà: “Roma, per sostituire Dybala c’è anche Ngonge”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul proprio sito ufficiale a proposito di una possibile novità nel mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, infatti, pare che la Roma sia sulle tracce di Cyril Ngonge come sostituto di Paulo Dybala, il cui futuro in giallorosso è attualmente incerto. Il belga, ha già gli interessamenti di Fiorentina e Lazio, oltre che dei sondaggi del Bologna, ma si può aggiungere alla lista dei profili in concorrenza per sostituire l’argentino. “Possiamo dire che la Roma sta pensando a un sostituto, magari investirà in altri reparti, ma tra i profili che segue in attacco inseriamo anche il nome di Cyril Ngonge. Quest’ultimo ha avuto un dialogo approfondito con Conte, probabilmente gli è stato spiegato che non ha un ruolo predominante nel suo progetto a Napoli. Su Ngonge non ci sono Fiorentina e Lazio, ha sondato il Bologna ma può trattarsi di un profilo da aggiungere ai vari Boga e Riquelme per l’eventuale eredità di Dybala. Tra l’altro, come dichiarato dallo stesso belga, Ngonge può giocare in tutti i ruoli di attacco e sicuramente cerca riscatto dopo la parentesi poco proficua di Napoli (non soltanto per colpa sua)”.