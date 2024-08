Pedullà: “Mario Rui ha l’accordo con il San Paolo, ma aspetterà ancora qualche giorno”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul suo profilo X a proposito del futuro di Mario Rui, messo ai margini del nuovo progetto tecnico e attualmente in cerca di una nuova squadra. Secondo quanto riportato, il portoghese ha un accordo con il San Paolo sulla durata del contratto (31 dicembre 2026) e sull’ingaggio. Tuttavia, il terzino ha scelto di aspettare ancora per qualche giorno prima di dare la sua decisione definitiva. “Mario Rui al San Paolo: ci sono accordi su durata e ingaggio, ma il terzino portoghese aspetta ancora per qualche giorno”.

