Il Messaggero – Folorunsho vuole tornare alla Lazio, ma non c’è l’accordo con il Napoli. Lotito studia l’affare

L’edizione odierna de Il Messaggero scrive a proposito di Michael Folorunsho, calciatore in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato, il calciatore vorrebbe tornare alla Lazio (squadra in cui è cresciuto calcisticamente) ed ha messo in standby tutte le altre offerte. Manca però l’accordo tra le due società, e Claudio Lotito fiuta l’affare, cercando l’acquisto a condizioni vantaggiose. Il Napoli richiede almeno 12 milioni di euro, ma i biancocelesti aspettano le ultime ore di mercato per averlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato se non addirittura con il diritto.