Dazn – De Giuseppe: “Verona-Napoli doccia fredda per gli azzurri, ma…”

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Un po’ di verità c’è nel 3 a 0 subito a Verona, forse per la preparazione pesante e forse per l’amalgama del gruppo. Il Napoli del secondo tempo non è il Napoli assoluto, bisognerebbe trovare un equilibrio col primo. Domenica arriverà sicuramente una risposta più attendibile. Gasperini è da sempre il trascinatore del movimento anti mercato durante il campionato, De Siervo s’è detto aperto in questo senso. I clienti del calcio, vale a dire i tifosi, sono interdetti e fuori orizzonte. La questione Osimhen è pesante perché il mercato è ancora aperto, ma ciò non esiste solo a Napoli. Anche altrove ci sono situazioni scomode da decifrare. Rrahmani continua ad essere il giocatore che tocca più palloni e questo è inusuale. Se prima la squadra aveva una via di fuga imbeccando Osimhen, adesso non c’è questo appoggio”.