Dal Brasile – San Paolo-Napoli, accordo trovato per Mario Rui, le cifre

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano BolaVip, il San Paolo avrebbe avanzato un’offerta ufficiale per Mario Rui al Napoli. Il terzino portoghese ha rifiutato l’offerta del Valladolid e ha deciso di giocare in Brasile. La trattativa prosegue, manca solo l’ok del Napoli per la fumata bianca, ma c’è ottimismo di poter chiudere l’affare entro la fine di questa settimana. Il San Paolo ha offerto al Napoli 200mila euro per ingaggiare il giocatore, ma non ha ancora ricevuto una risposta positiva da parte del club azzurro, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mario Rui avrebbe già accettato la proposta, contratto biennale fino a dicembre 2026.