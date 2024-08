CdS – Gaetano, il Cagliari non si è mai spinto oltre i 7 milioni

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del reintegro in rosa di Gianluca Gaetano. Ieri, il centrocampista è stato riaggregato alla rosa di Antonio Conte, tornando a disposizione per la partita Napoli-Bologna. Il calciatore aveva dei discorsi avviati con il Cagliari, ma la trattativa non è mai arrivata in fase troppo avanzata. I sardi hanno offerto al massimo la cifra di 6-7 milioni di euro, troppo pochi per arrivare ai 12 richiesti dal Napoli, che non ha intenzione di svendere. Inoltre, rappresenta al momento una soluzione per aggiungere elementi al reparti di centrocampo, attualmente molto corto.