Buongiorno a Radio Crc: “Il mio recupero? Procede bene. Col Bologna promettiamo la maglia sudata. Verona? Ecco dove abbiamo sbagliato”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc nel corso della trasmissione Un aperitivo con Giordano. Nel corso di questa, ha parlato del suo recupero, oltre che della sconfitta rimediata contro il Verona. Di seguito, le sue parole.

“Come stai? Sì sto lavorando per recuperare, ogni giorno va sempre meglio e le sensazioni sono buone. Spero di esserci per domenica. Come si reagisce da una sconfitta come quella di domenica? Parte tutto dal lavoro, abbiamo analizzato gli errori e parlato tra di noi. Questa settimana stiamo facendo un buon lavoro e vogliamo arrivare preparati alla prossima. Cosa prometti per la partita con il Bologna? Vogliamo arrivare a fine gara con la partita sudata, consapevoli di esserci impegnati al massimo. Quali sono stati gli errori di Verona? Magari dopo i gol non c’è stato un buon atteggiamento, poi i carichi di lavoro si fanno ancora sentire. Come dicevo prima, l’importante è tenere unito il gruppo. Su cosa vi state concentrando per domenica? Stiamo lavorando sulla fase difensiva, poi siamo consapevoli che ci saranno tanti duelli da vincere, dobbiamo cercare di metterli in difficoltà. L’obiettivo è arrivare al meglio”.

“Come procede il tuo ambientamento? Benissimo, qui si respira aria di calcio, la passione si tocca con mano. Anche girando per Napoli è bello, le persone vivono di calcio e questo ti fa sentire benvoluto. Come dicevo prima, la passione dei tifosi è una sorpresa, non me l’aspettavo, poi viverla è un’altra cosa. A chi ti ispiri nell’interpretazione del tuo ruolo? Da piccolo seguivo Nesta, Maldini e Cannavaro, mentre di più recenti guardavo Sergio Ramos per il suo carattere. Che canzone ti si può dedicare? Ascolto rap e qualche canzone spagnola, poi ascolto anche qualcosa di Geolier. Ho ascoltato parecchie canzoni del suo ultimo disco”.

“Come procede la tua preparazione? Procede bene, stiamo cercando di lavorare al massimo, per quanto riguarda il campo vogliamo arrivare al massimo, cercando di vincere la gara. Con chi hai legato? Qualcuno lo conoscevo già dalla Nazionale come Meret, Di Lorenzo e Raspadori, ma sono tutti dei bravissimi ragazzi con cui voglio creare un rapporto di vera amicizia. Ti piace la cucina napoletana? Sì, bisogna essere attenti perché se no si ingrassa, ma quando ho potuto ho provato e si mangia benissimo. Non ho ancora avuto possibilità di visitare tutto, sono stato un giorno a Capri, ma con il corso del tempo visiterò qualcosa. Che emozione proverai al Maradona? Sarà una grande emozione. Già si percepiva quando ci ho giocato da avversario, ma da giocatore sarà ancora più grande”.