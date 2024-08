L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano nessun trauma cranico, ma il georgiano ha raccontato lo stato di stordimento che accusava. Da qui la decisione dello staff medico di verificare le sue condizioni. Solo uno scrupolo, legato al colpo al capo. In ogni caso, sempre a scopo precauzionale, anche oggi, alla ripresa degli allenamenti, Kvara verrà tenuto sotto osservazione. Magari proprio a riposo. Quasi certamente non salterà la gara in casa di domenica sera con il Bologna. leri, per tutto il giorno, nonostante l’impegno a Villa Stuart per le visite mediche di David Neres, il dottor Canonico è stato aggiornato delle condizioni di Kvara che sta decisamente meglio. In ogni caso, oggi verrà rivisto dai medici a Castel Volturno.