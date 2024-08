L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un particolare riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte avrà un confronto con i calciatori: il tecnico a Castel Volturno farà un discorso alla squadra. Lavorerà sodo, come sempre, l’allenatore azzurro, anche oggi alzerà la voce quando rivedrà la squadra. Nel ventre del Bentegodi Di Lorenzo e company hanno già capito l’aria che tira. Ma la paura che questo Napoli, da 10 mesi, si porta dentro non va via. Ne parlerà di nuovo a Castel Volturno, proverà a capire perché quel senso di smarrimento, appena preso il primo gol. Chiederà risposte e pretende una scossa immediata.