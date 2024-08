Quali tipi di giochi da bar ci sono a Napoli: una guida ai migliori luoghi per trascorrere una serata divertente

Napoli, una città ricca di storia e cultura, è anche un luogo vivace con una vibrante vita notturna che non si limita ai soliti bar e ristoranti. La città partenopea offre una serie di locali che combinano l’atmosfera accogliente dei pub con l’intrattenimento dei giochi da tavolo e di società per chi cerca un’esperienza diversa, magari all’insegna del divertimento con amici o famiglia. In questo articolo, parleremo dei migliori luoghi di Napoli e della sua regione per trascorrere momenti indimenticabili giocando e socializzando.



LevelUp Pub&Game a Portici: si trova a Portici, poco fuori dal centro di Napoli, e si distingue per la sua unicità. Entrare nel LevelUp è come tornare indietro nel tempo: Le pareti del locale sono adornate da graffiti di Corrado Teso che mostrano immagini di film e cartoni animati famosi degli anni ’80, ’90 e 2000. La musica dal vivo rende questo ambiente retrò unico.



Tuttavia, l’ambiente non è l’unico fattore che rende speciale il LevelUp. Il locale è anche famoso per la sua selezione di birre artigianali, che possono essere trovate grazie a uno spillatore a 8 vie che offre sempre qualcosa di nuovo per gli appassionati. Oltre alle bevande, LevelUp è famoso per i suoi giochi da tavolo, uno dei quali è la carrambola, un gioco tradizionale che consente ai partecipanti di sfidarsi in partite emozionanti e divertenti.



Volver Café: un altro posto da visitare nel cuore di Napoli, a pochi passi da Piazza Dante. Il vasto assortimento di giochi da tavolo di questo caffè eclettico supera quaranta. Il centro dell’intrattenimento del Volver Café è la ludoteca, dove gli ospiti possono giocare a giochi classici come il Monopoli a giochi più moderni e inventivi.



Tuttavia, il Volver Café non è semplicemente un posto per giocare. Il locale ha tre sezioni distinte: la ludoteca, dove si giocano i giochi, la milonga, dove si fanno lezioni di tango, e il bar, dove si possono godere di prodotti di alta qualità. Il Volver organizza eventi fissi ogni settimana, come l’aperitivo del giovedì, che attirano un pubblico diverso e rendono il locale un punto di riferimento per coloro che cercano un mix di cultura e divertimento.



Flannery a Fuorigrotta è il posto giusto se cerchi un pub tranquillo dove puoi bere una buona birra in compagnia e giocare a giochi da tavolo. Per coloro che desiderano trascorrere una serata tranquilla senza rinunciare all’intrattenimento, questo pub accogliente è il posto giusto. Tutti i giochi da tavolo di Flunnery, inclusi classici come Uno e Trivial, sono ideali per sfide tra amici in un ambiente tranquillo e confortevole.



Oltre ai giochi, Flannery è famoso per i suoi deliziosi panini con hamburger e per la sua vasta selezione di birre. Ogni serata è un’esperienza completa. Flannery è sicuramente un’opzione da considerare, che tu sia un appassionato di giochi da tavolo o semplicemente alla ricerca di un posto per rilassarti con gli amici.



Bunny Club a Posillipo: questo è il posto perfetto per chi ama le serate di quiz e giochi di società. Si trova nella splendida zona di Posillipo. Questo bar è famoso per le sue serate di quiz dal vivo, che attirano un pubblico competitivo. Un modo divertente e stimolante per trascorrere la serata è partecipare a uno dei quiz del Bunny Club. Potresti anche vincere premi e riconoscimenti.



Oltre ai quiz, Bunny Club offre un’ampia selezione di giochi di società che consentono ai clienti di sfidarsi e divertirsi in un ambiente vivace. Il Bunny Club è un luogo ideale per gli amanti dei giochi a Napoli grazie alla sua combinazione di intrattenimento intelligente e un ambiente tranquillo.



Tasso Alcolico a Vomero: un posto piuttosto nuovo ma già molto apprezzato, si trova nel quartiere del Vomero. Questo bar è stato costruito per essere un luogo accogliente dove i clienti potrebbero rilassarsi e godersi una serata in compagnia. Tasso Alcolico offre una varietà di giochi da tavolo che sono ideali per serate divertenti e conviviali.



L’ambiente è curato nei minimi dettagli, con arredi confortevoli e un’atmosfera che invita a passare ore piacevoli in compagnia. Il Tax Alcol ti offre l’opportunità di scoprire nuovi giochi e divertirti in un ambiente amichevole e stimolante, indipendentemente dal fatto che tu sia un giocatore esperto o un principiante.



Circolo Naples Games: se sei alla ricerca di qualcosa di diverso dai tipici bar, il Circolo Naples Games è un’opzione affascinante. Per gli appassionati di giochi da bar, questo posto combina l’atmosfera di un circolo ricreativo con l’intrattenimento tipico dei bar. Il Naples Games Club ha tavoli da biliardo, sale per giochi di carte come poker e blackjack, slot machine e un mini bar che serve birra artigianale della zona.



Nonostante non sia un bar tradizionale, il Circolo Naples Games offre un’esperienza unica in cui il gioco e la socialità sono combinati in un ambiente rilassato e divertente. Questo locale saprà soddisfare le tue aspettative, che tu voglia giocare al biliardo, provare la tua fortuna alle slot machine o semplicemente goderti una birra con gli amici.



Napoli offre una vasta gamma di locali che combinano l’atmosfera accogliente dei bar con l’intrattenimento dei giochi da tavolo e di società. Ogni locale ha qualcosa di speciale da offrire, dal vecchio e originale LevelUp Pub&Game al Tasso Alcolico, che è moderno e accogliente, al Bunny Club, che è competitivo, e al tranquillo Flannery. Questi locali sono le migliori opzioni per una serata divertente e diversa a Napoli.