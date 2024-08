Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Verona per il suo debutto stagionale. Mister Conte ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. In porta Meret, linea difensiva formata da Di Lorenzo Rrhamani e Olivera, con Buongiorno costretto al forfait a causa di una distorsione alla caviglia subita in allenamento, linea di centrocampo con Mazzocchi e Spinazzola sugli esterni con Lobotka ed Anguissa in mezzo al campo e davanti tridente d’attacco con Politano Kvaratskhelia e Raspadori.