Sky – Neres si, Gilmour quasi e si lavora alle uscite: gli aggiornamenti sul mercato del Napoli

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato Sky: “Stasera David Neres arriverà in Italia e domani sosterrà le visite mediche col Napoli, dopo la firma del contratto sarà subito a disposizione, questo innesto è certo, con Conte che avrà un giocatore che ha fortemente voluto. Sul mercato in uscita, ci sono diversi giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore Salentino, Zerbin potrebbe tornare al Monza, i contatti sono vivi, l’operazione stavolta sarebbe a titolo definitivo.

Cajuste è un giocatore dell’Ipswich Town, è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto. La casella liberata dallo svedese sarà verosimilmente occupata da Billy Gilmour del Brighton, per il quale il Napoli vuole provare a stringere. C’è l’accordo con il centrocampista, manca ancora quello col club inglese, ma ballano pochi milioni, con le prossime ore che potrebbero essere decisive in tal senso“.