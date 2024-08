Retroscena Gazzetta – Occhi del PSG su Lookman, si allontana ulteriormente Parigi per Osimhen?

Potrebbe complicarsi ulteriormente la strada Paris Saint-Germain per Victor Osimhen, con i parigini che avrebbero messo gli occhi su Ademola Lookman dell’Atalanta, autentico trascinatore della cavalcata europea dei bergamaschi nello scorso anno. Lo rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta i retroscena della nascita dell’idea Lookman in casa parigina:

“Il pericolo PSG galleggiava su Zingonia dal post tripletta del nigeriano nella finale di Europa League di Dublino si è manifestato nei giorni scorsi. Tardi per una trattativa che proverebbe gli orobici di uno dei propri big? Possibile, ma le vie del mercato, si sa, sono infinite. E molto condizionate dal fattore economico: soprattutto a livello di ingaggi.

Sta di fatto che nei giorni scorsi, prima della sfida con il Real, il club parigino, che non ha ancora mosso passi concreti per per Victor Osimhen, si è attivato facendo un sondaggio con l’entourage del giocatore, che ha avvisato l’Atalanta, incontrando un’apertura all’eventuale trasferimento. Difficile restare insensibile al fascino di un top club come il Psg”.