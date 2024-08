L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Cyril Ngonge è ormai ad un passo dall’approdo in un altro club di Serie A, salutando difatti Napoli dopo pochissimi mesi dal suo arrivo. È ormai fatta per l’arrivo di David Neres al Napoli. Il nuovo esterno d’attacco guadagnerà circa 3 milioni annui. Il brasiliano verrà utilizzato molto probabilmente al posto di Ngonge, che sarebbe prossimo ormai ad accasarsi al Bologna.