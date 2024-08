L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva Mario Rui potrebbe salutare presto il Napoli. Il terzino portoghese potrebbe infatti andare al San Paolo, in Brasile. Le parti devono ancora iniziare a confrontarsi, ma c’è già stato un interesse da parte dei brasiliani e c’è predisposizione del giocatore ad ascoltare la proposta. Non ci dovrebbero essere corrispettivi per quanto riguarda il cartellino.